Концерн Volkswagen хочет продать Porsche: названа ориентировочная цена

Volkswagen всерьез рассматривает IPO, как возможность продать больше акций Porsche и привлечь дополнительные средства в компанию. Деньги пойдут на электрификацию модельного ряда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Разговоры о выходе Porsche на IPO в компании ведутся уже несколько месяцев. Публичное размещение акций на бирже поможет привлечь более 101 миллиарда долларов. Однако окончательно решение о выходе на биржу еще не принято из-за сложных взаимоотношений собственников компании – семей Порше и Пиех. Семьи владеют 31,4% акций Volkswagen, но имеют 53,3% прав голоса через автомобильный холдинг Porsche SE.

Пара влиятельных семей также рассматривает возможность продажи части своей доли в Volkswagen, чтобы приобрести долю в возможном IPO Porsche. Однако официально пока никаких заявлений на этот счет не делалось.

Пока немецкий автопроизводитель и его собственники сомневаются в эффективности и успешности выхода на фондовый рынок, инвесторы демонстрируют лояльность к акциям автомобильных компаний. К примеру, недавно производитель электромобилей Rivian громко дебютировал на Уолл-стрит. Акции стартовали с 78 долларов и выросли в считанные часы до 172 долларов, но вскоре опустились до отметки в 116 долларов.

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