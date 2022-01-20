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Инвестиции в электромобили Rivian принесли компании Ford прибыль 8 млрд долларов

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Четверг 20 января 2022 09:08
Инвестиции в электромобили Rivian принесли компании Ford прибыль 8 млрд долларов Логотип Ford (Фото: autonews.com)
Автор: Константин Широкун

Ford готовится опубликовать свой финансовый отчет за четвертый квартал 2021 года и в преддверии этого события обнародовал некоторые интересные цифры. Так, американская компания заявила, что получила прибыль в размере 8,2 миллиарда долларов от своих инвестиций в Rivian.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

Ford инвестировал более 800 миллионов долларов в Rivian и владеет 12-процентной долей в стартапе по производству электромобилей. Текущая рыночная капитализация Rivian составляет чуть менее 66 миллиардов долларов, а ее акции торгуются по 73,16 доллара за штуку. Пик стоимости компании пришелся на середину ноября, когда цена акций взлетела до 179,47 доллара.

Исполнительный директор Ford Джим Фарли сказал, что автопроизводитель доволен своими инвестициями в Rivian, и добавил, что компания реклассифицирует часть полученной неденежной прибыли от Rivian в размере 900 миллионов долларов в другие доходные статьи.

Интересно, что на месте Форда сейчас мог бы быть концерн General Motors. Исполнительный директор Rivian вспоминал, что еще в 2018 году вел переговоры с президентом GM о крупных инвестициях в тогда еще молодой стартап. Однако условия сделки со стороны Ford оказались более привлекательными.

Также мы писали, что представлен электрический беспилотник Nuro с подушкой безопасности для защиты пешеходов. BYD инвестировал в компанию Nuro 600 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Украине стали известны цены нового электромобиля Porsche. Первые экземпляры спортивного универсала приедут к нам уже в конце зимы.

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