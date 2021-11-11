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Комактный гибрид для города: в Украине стартуют продажи кроссовера Toyota Yaris Cross

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Четверг 11 ноября 2021 12:01
Комактный гибрид для города: в Украине стартуют продажи кроссовера Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross (Фото: Вадим Добровольский/РБК-Украина Авто)
Автор: Вадим Добровольский

На украинский рынок выходит новый компактный кроссовер Toyota. Новинка под названием Yaris Cross. Продажи новинки стартуют 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Toyota в Украине.

Toyota Yaris Cross принадлежит к сегменту субкомпактных городских кроссоверов: длина составляет менее 4,2 метра. Будучи построена на базе Yaris, новинка по сравнению с исходным хэтчбеком выросла в длину на 232 мм и стала выше на 95 мм.

А главное - клиренс увеличился на 25 мм. Итоговые 170 мм даже при отсутствии полного привода позволят уверенно преодолевать бровки, бордюры и трамвайные пути. Легкое бездорожье тоже не противопоказано, но только в сухую погоду, ведь у машины нет электронных внедорожных помощников для изменения алгоритма работы двигателя и трансмиссии на бездорожье.

Комактный гибрид для города: в Украине стартуют продажи кроссовера Toyota Yaris Cross

В Украине Yaris Cross будет представлен с двумя силовыми установками. Бензиновая версия укомплектована трехцилиндровым мотором 1.5 мощностью 125 л.с., а на выбор предлагаются "механика" или вариатор.

У гибрида ДВС такого же объема сопряжен с электромотором, а совокупная мощность составляет 116 л.с. Компактная батарея размещена под задними сиденьями, а объем топливного бака уменьшен с 42 до 36 литров.

Покупатели могут выбирать одну из пяти комплектаций (Live, Active, Lounge, Elegant и Adventure). Базовая бензиновая машина стартует с 547 тысяч гривен, а самый доступный гибридный Yaris Cross обойдется в 676 тысяч.

Напомним, Toyota представила свой первый серийный электромобиль. Кроссовер bZ4X по габаритам соотносится с RAV4 и обладает запасом хода до 500 км.

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