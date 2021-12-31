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Доставка вантажів на електротязі: в Україні продано першу електричну вантажівку

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П'ятниця 31 грудня 2021 09:17
Доставка вантажів на електротязі: в Україні продано першу електричну вантажівку Електрична вантажівка JAC N55 EV (agsolco.com)
Автор: Олександр Мороз

Раніше в нашій країні продавалися, та й то в невеликій кількості, легкові електрокари і легкі комерційні електромобілі. Тепер же на український ринок виходять важкі електрогрузовики.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на АвтоКонсалтинг.

В Україні почалася ера електричних вантажівок повною масою понад 3,5 тонн. І першим проданим автомобілем стала 5,5-тонна фура JAC N55 EV компанії "Агсолко Україна", офіційного імпортера комерційної техніки JAC. Вперше ця модель була представлена на виставці Автодорекспо-2021.

Доставка вантажів на електротязі: в Україні продано першу електричну вантажівку

Електричний вантажівка JAC N55 EV комплектується літієво-фосфатної батареєю на 180 А·ч. При повній масі в 5,5 тонн машина має вантажопідйомність 2150 кг і здатна проїхати на одній зарядці 200 км. 80% ємності акумуляторів JAC N55 набирає всього за півтори години, повна зарядка займе близько 2 годин.

Доставка вантажів на електротязі: в Україні продано першу електричну вантажівку

Електромотор розвиває 130 кінських сил і 415 Нм максимального крутного моменту. Максимальна швидкість - 90 км / год.

Доставка вантажів на електротязі: в Україні продано першу електричну вантажівку

При цьому китайський електрогрузовик забезпечує водієві звичний рівень комфорту. Він оснащений кліматичною системою, електропідйомниками, електропідсилювачем керма і т. п.

Перший JAC N55EV отримав бортовий тент і відправлений замовнику з Київської області.

Нагадаємо, що в американському штаті Арізона вантажівка без водія і без дистанційного керування вперше в світі проїхала дорогами загального користування. На його створення компанія TuSimple витратила півтора року.

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