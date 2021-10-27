Через три года в серию: китайская компания показала инновационный летающий автомобиль

XPeng представил концептуальный летающий автомобиль HT Aero. Модель была разработана собственными силами и имеет несколько инновационных систем безопасности, а также легкую конструкцию и складной роторный механизм.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт компании.
Когда автомобиль припаркован, две двери типа "крыло чайки" открываются и позволяют роторам встать на место. Затем лопасти выдвигаются, позволяя автомобилю взлетать и приземляться вертикально.
В XPeng заявляют, что запуск серийной версии летающего автомобиля запланирован на 2024 год. По заявлению представителей компании, на XPeng HT Aero можно будет без проблем в ежедневном режиме ездить и по городу, и по загородным трассам.
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