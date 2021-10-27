Через три роки в серію: китайська компанія показала інноваційний літаючий автомобіль

XPeng представив концептуальний літаючий автомобіль HT Aero. Модель була розроблена власними силами і має кілька інноваційних систем безпеки, а також легку конструкцію і складаний роторний механізм.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на сайт компанії.

Коли автомобіль припаркований, дві двері типу "крило чайки" відкриваються і дозволяють роторам встати на місце. Потім лопаті висуваються, дозволяючи автомобілю злітати і приземлятися вертикально.

Літаючий автомобіль також відрізняється високотехнологічним інтер'єром з прозорою інформаційно-розважальною системою і цифровим дисплеєм, вбудованим в рульове колесо.

В XPeng заявляють, що запуск серійної версії літаючого автомобіля заплановано на 2024 рік. За заявою представників компанії, на XPeng HT Aero можна буде без проблем в щоденному режимі їздити як по місту, так і по заміських трасах.

XPeng також анонсувала комплекс систем допомоги водієві XPilot 3.5. У ньому серійно реалізований 360-градусний огляд навколишнього машину середовища за допомогою двох камер, лідара і декількох радарів міліметрового діапазону. XPilot 3.5 дозволяє бачити, а також розпізнавати, класифікувати і відзначати положення всіх об'єктів навколо себе.

У першій половині 2023 року XPeng випустить XPilot 4.0. Вона позиціонується як "повнофункціональна" система допомоги водієві, яка забезпечує автономне водіння. Планується, що в ньому буде використовуватися бінокулярна камера, камери бічного огляду і кілька лідарів.

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