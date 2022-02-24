Лимит на топливо и угроза отключения света: на АЗС в Киеве огромные очереди

На киевских автозаправочных станциях наблюдаются очереди из десятков автомобилей. В официальных аккаунтах сетей АЗС успокаивают и сообщают о том, что топливо есть.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Очереди на АЗС вызваны всеобщей паникой. Как сообщает корреспондент РБК-Украина Авто, на многих АЗС пока доступен безналичный расчет, так и оплата наличными. Также в отдельніх случаях "до полного бака" операторы АЗС заправляться не разрешают, заливать топливо можно только на конкретную сумму. Такое решение связано с тем, что участились случаи обмана: заказа заправки "до полного" и покидания автозаправок, не расплатившись.

Многие сети АЗС в своих социальных сетях сообщают, что горючее на их заправках есть и дефицита в ближайшее время не предвидится, но спрос высок. По информации топливных ретейлеров, отключения света бояться не стоит – все АЗС штатно оснащены бензогенераторами.

Также рекомендуется иметь с собой наличные деньги, хотя на данный момент в Киеве перебоев с оплатой картами не наблюдается. АЗС просят не использовать карты лояльности – это дополнительная нагрузка на систему и лишняя трата времени на обслуживание, что увеличивает очереди.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель. Эти меры введены в рамках программы "экономического патриотизма".