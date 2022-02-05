Женщина на Lexus протаранила в Киеве полицейский автомобиль-фантом

Полицейский автомобиль-фантом Skoda Kodiaq попал в небольшое ДТП. Машине Национальной полиции не уступила водитель на кроссовере Lexus.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Алексея Белошицкого.

В сети украинские автомобилисты несколько дней подряд массово репостили фейковые картинки о якобы попавшем в ДТП автомобиле-фантоме для скрытого патрулирования. Но спустя 10 дней после выхода на первое боевое дежурство одна из четырех машин-фантомов таки попала в аварию.

Утром в субботу, 5 февраля, На одной из развязок Киева кроссовер Lexus RX350 не уступил дорогу полицейской Skoda Kodiaq и незначительно повредил лакокрасочное покрытие переднего бампера.

"Женщина-водитель Lexus не выбрала безопасный боковой интервал и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют", - отметил заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Проблесковые сигналы снаружи и тем более специализированное оборудование видеофиксации в салоне не пострадало. Машина на несколько часов выбыла из патрулирования, но уже вернулась в строй, и вышла на дежурство.

Стоит отметить, что с 25 января по 5 февраля четыре экипажа в автоматическом режиме вынесло 12 807 административных постановлений на нарушителей ПДД.

Напомним, что в Харькове артиллерийский тягач приспособили для расчистки дорог. В прошлом армейскую машину около полугода восстанавливал водитель местного автодора.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали выпускать электромобили ЗАЗ. В зависимости от версии, запас хода составляет 100-230 км.