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Кемпер и лодка: представлен электрический велосипед-амфибия для активного отдыха

Автор: Александр Мороз

Латвийская компания Zeltini предложила любителям активного отдыха необычное транспортное средство Z-Triton, сочетающее в себе электрический велосипед, кемпер и лодку.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Z-Triton.

Z-Triton — это трехколесный велосипед-амфибия, оснащенный двумя электрическими моторами. Впрочем, можно вполне обойтись и без них, ограничившись мускульной тягой.

Кроме велосипедного и лодочного моторов, двухместная машина оборудована также солнечными панелями и литий-ионным аккумулятором, полной зарядки которого достаточно для преодоления 50 километров пути по суше или 20 километров по воде.

Для трансформации вело-кемпера в лодку нужно всего лишь надуть два поплавка, поднять колеса и опустить лодочный мотор – вся операция занимает не более пяти минут. А если неожиданно закончится заряд аккумулятора, то всегда можно воспользоваться обычными веслами.

В список оснащения Z-Triton входят складной кухонный стол, климатическая установка, USB-зарядка, а также модуль GPS и аудиосистема.

Zeltini Z-Triton уже доступен к заказу в Европе, в планах компании – поставки по всему миру. Цены стартуют от 14 500 евро.

Напомним, что прошло четыре года с тех пор, как в феврале 2018 года Илон Маск запустил Tesla Roadster в космос с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Сейчас электромобиль находится на расстоянии 377 миллионов километров от Земли.

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электромобили