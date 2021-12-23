Карты Google спасут Землю от 1 миллиона тонн автомобильных выбросов

Сервис Google Maps анонсировал новую функцию – приложение будет показывать наиболее экологичный маршрут для автомобилей, даже если он не самый быстрый.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на TheGuardian.

Новая функция – часть политики компании Google в отношении окружающей среды. Автомобилисты теперь смогут выбрать наиболее экологичный маршрут с наименьшими выбросами углекислого газа с учетом таких факторов, как трафик и рельефа дороги. Если время в пути примерно одинаково, карты Google по умолчанию предложат вариант с самым низким уровнем вредных выбросов.

По словам генерального директора Google Сундара Пичаи, эта инициатива позволит сократить выбросы на 1 миллион тонн углекислого газа в год, что эквивалентно выводу из эксплуатации 200 000 автомобилей.

"Экологическая" функция Google Maps уже запущена – сначала в США, а с 2022 года и в Европе.

Также Google усовершенствует алгоритм поиска - покупателям автомобилей в Интернете будет проще найти варианты гибридных и электрических машин и сравнить их с моделями, работающими на ископаемом топливе. Другие экологические инициативы включают информацию о вредных выбросах в поисковых запросах по авиарейсам Google Flights. Пользователи по всему миру смогут видеть удельные выбросы углерода на одно пассажирское место для каждого варианта полета.

Напомним, что в Украине стартовали продажи электрического кроссовера Volvo XC40 Recharge. Впервые для бренда автомобиль имеет встроенные сервисы Google, среди которых навигация и голосовой помощник.