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Карти Google врятують Землю від 1 мільйона тонн автомобільних викидів

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Четвер 23 грудня 2021 13:40
Карти Google врятують Землю від 1 мільйона тонн автомобільних викидів Google Maps (Фото: Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Сервіс Google Maps анонсував нову функцію-додаток буде показувати найбільш екологічний маршрут для автомобілів, навіть якщо він не найшвидший.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TheGuardian.

Нова функція – частина політики компанії Google щодо навколишнього середовища. Автомобілісти тепер зможуть вибрати найбільш екологічний маршрут з найменшими викидами вуглекислого газу з урахуванням таких факторів, як трафік і рельєфу дороги. Якщо час у дорозі приблизно однаковий, Карти Google за замовчуванням запропонують варіант з найнижчим рівнем шкідливих викидів.

За словами генерального директора Google Сундара Пічаї, ця ініціатива дозволить скоротити викиди на 1 мільйон тонн вуглекислого газу на рік, що еквівалентно виведенню з експлуатації 200 000 автомобілів.

"Екологічна" функція Google Maps вже запущена - спочатку в США, а з 2022 року і в Європі.

Карти Google врятують Землю від 1 мільйона тонн автомобільних викидів

Також Google удосконалить алгоритм пошуку-покупцям автомобілів в інтернеті буде простіше знайти варіанти гібридних і електричних машин і порівняти їх з моделями, що працюють на викопному паливі. Інші екологічні ініціативи включають інформацію про шкідливі викиди в пошукових запитах по авіарейсах Google Flights. Користувачі по всьому світу зможуть бачити питомі викиди вуглецю на одне пасажирське місце для кожного варіанту польоту.

Нагадаємо, що в Україні стартував продаж електричного кросовера Volvo XC40 Recharge. Вперше для бренду автомобіль має вбудовані сервіси Google, серед яких навігація і голосовий помічник.

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