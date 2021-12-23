ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Изобретая колесо: в Японии представили автобус, который за 15 секунд превращается в поезд

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 19:00
Изобретая колесо: в Японии представили автобус, который за 15 секунд превращается в поезд Двурежимный автобус DMV (Фото:
Автор: Александр Мороз

Автобус DMV японской компании Asa Seaside Railways способен превращаться в подобие поезда. Причем, нажатием всего одной кнопки

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Daily Mail.

Изобретая колесо: в Японии представили автобус, который за 15 секунд превращается в поезд

Этот двухрежимный автомобиль или DMV (сокращение от Dual-mode vehicles) может трансформироваться из автобуса в поезд-локомотив всего за 15 секунд благодаря стальным железнодорожным колесам, которые можно опустить на рельсы одним нажатием кнопки.

При возвращении на асфальтовую дорогу, производится обратная операция: стальные колеса убираются и за дело принимаются колеса, обутые в шины.

Изобретая колесо: в Японии представили автобус, который за 15 секунд превращается в поезд

DMV длиной около восьми метров способен перевозить 23 человека. При этом, автобус весит всего 5850 килограммов, что значительно легче обычного вагона поезда.

По рельсам он может двигаться со скоростью до 60 км/ч, но по дороге едет быстрее – в зависимости от установленных ПДД ограничений скорости.

Изобретая колесо: в Японии представили автобус, который за 15 секунд превращается в поезд

Инновационный двухрежимный автобус должен начать работу в день Рождества по маршруту, который свяжет префектуры Токусима и Кочи на Сикоку, одном из четырех основных островов Японии.

Изобретая колесо: в Японии представили автобус, который за 15 секунд превращается в поезд

Местные власти рассчитывают, что новый вид транспорта будет способствовать развитию туризма, поскольку маршрут проходит мимо горячих источников и прибрежных пейзажей, где предусмотрены остановки.

В настоящее время парк Asa Seaside Railways состоит из трех автобусов DMV, каждый которые ярко окрашены в зеленый, красный и синий цвета.

Напомним, что из-за участившихся случаев грабежей, некоторые калифорнийские водители оставляют свои автомобили открытыми - чтобы показать грабителям, что там нечего красть. И таким образом пытаются избежать вандализма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения