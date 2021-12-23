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Винаходячи колесо: в Японії представили автобус, який за 15 секунд перетворюється на поїзд

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Четвер 23 грудня 2021 19:00
Винаходячи колесо: в Японії представили автобус, який за 15 секунд перетворюється на поїзд Дворежимний автобус DMV (Фото:
Автор: Олександр Мороз

Автобус DMV японської компанії Asa Seaside Railways здатний перетворюватися на поїзд. Причому, натисканням всього однієї кнопки

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Daily Mail.

Винаходячи колесо: в Японії представили автобус, який за 15 секунд перетворюється на поїзд

Цей дворежимний автомобіль або DMV (скорочення від Dual-mode vehicles) може трансформуватися з автобуса в поїзд-локомотив всього за 15 секунд завдяки сталевим залізничним колесам, які можна опустити на рейки одним натисканням кнопки.

При поверненні на асфальтову дорогу, проводиться зворотна операція: сталеві колеса прибираються і за справу приймаються колеса, взуті в шини.

Винаходячи колесо: в Японії представили автобус, який за 15 секунд перетворюється на поїзд

DMV довжиною близько восьми метрів здатний перевозити 23 людини. При цьому, автобус важить всього 5850 кілограмів, що значно легше звичайного вагона поїзда.

По рейках він може рухатися зі швидкістю до 60 км/год, але по дорозі їде швидше – в залежності від встановлених ПДР обмежень швидкості.

Винаходячи колесо: в Японії представили автобус, який за 15 секунд перетворюється на поїзд

Інноваційний дворежимний автобус повинен почати роботу в день Різдва по маршруту, який зв'яже префектури Токусіма і Кочі на Сікоку, одному з чотирьох основних островів Японії.

Винаходячи колесо: в Японії представили автобус, який за 15 секунд перетворюється на поїзд

Місцева влада розраховує, що новий вид транспорту сприятиме розвитку туризму, оскільки маршрут проходить повз гарячих джерел і прибережних пейзажів, де передбачені зупинки.

В даний час Парк Asa Seaside Railways складається з трьох автобусів DMV, яскраво забарвлених в зелений, червоний і синій кольори.

Нагадаємо, що через почастішали випадки грабежів, деякі каліфорнійські водії залишають свої автомобілі відкритими - щоб показати грабіжникам, що там нічого красти. І таким чином намагаються уникнути вандалізму.

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