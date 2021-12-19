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Итальянцы в Украине: как КрАЗ начинал выпуск первых бескапотных грузовиков почти 25 лет назад

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Воскресенье 19 декабря 2021 11:47
Итальянцы в Украине: как КрАЗ начинал выпуск первых бескапотных грузовиков почти 25 лет назад Фото: IVECO EuroСargo производства КрАЗ (autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

Развивающаяся рыночная экономика Украины в 1990-х нуждалась в компактных грузовых автомобилях. С целью завоевания нового сегмента рынка КрАЗ с итальянским автопроизводителем создал совместное предприятие "ИВЕКО-КрАЗ".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Автоцентр.

Сотрудничество КрАЗа с IVECO началось в 1996 году с выпуска легких коммерческих фургонов TurboDaily. В 1997 году на главном конвейере КрАЗа была собрана первая партия грузовиков IVECO EuroСargo. Сельскохозяйственные самосвалы грузоподъемностью 7 тонн имели трехстороннюю разгрузку, а кузов новинки вмещал 14 куб. метров грузов. Автомобиль приводился в движение 5,9-литровым 6-цилиндровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Максимальная скорость грузовика не превышала 100 км/ч.

Итальянцы в Украине: как КрАЗ начинал выпуск первых бескапотных грузовиков почти 25 лет назад

18 декабря 1998 года с конвейера в Кременчуге съехал первый малотоннажный грузовой автомобиль типа IVECO 65.9. Машина могла перевозить до 4,5 т. Грузовики собирались методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, которые поставляла фирма Otoyol. Турецкий производитель выпускал коммерческий транспорт по лицензии IVECO. Атмосферный дизель объемом 3,9 л развивал всего 88 л.с.

23 года назад с конвейера КрАЗ сошли первые грузовики Iveco - Кременчук оперативний

Кабина нового грузовика обеспечивала отличную обзорность. К тому же, что непривычно для ранее выпускающихся отечественных грузовиков, она обеспечивала существенно лучшую звуко- и пылеизоляцию, кресло водителя и рулевая колонка имели несколько регулировок.

Итальянцы в Украине: как КрАЗ начинал выпуск первых бескапотных грузовиков почти 25 лет назад

Но развивающийся рынок требовал в первую очередь дешевых и простых машин, комфорт и надежность отходили на второй план. Потому украино-итальянские машины проиграли конкуренцию на рынке коммерческим автомобилям из Нижнего Новгорода – "Газели" и капотным грузовикам ГАЗ-3307. Всего было собрано около 150 грузовых IVECO различных модификаций.

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