ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Испытание Сахарой: украинские бронеавтомобили собираются отправить в Африку

Новина українською →
Понедельник 14 февраля 2022 10:20
Испытание Сахарой: украинские бронеавтомобили собираются отправить в Африку Бронеавтомобиль "Варта" (Фото: mil.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Колесные бронеавтомобили "Варта" производства частного конструкторского производственного предприятия "Украинская бронетехника" могут отправиться в Африку. Украинские машины заинтересовали руководителей Королевской армии Марокко.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Сообщается, что многофункциональными бронеавтомобилями могут вооружить пограничную легкую пехотную дивизию Марокко, которая дислоцируется в Западной Сахаре. Армейские машины предполагается использовать для транспортировки личного состава, а также в роли медицинской машины для эвакуации раненых.

Испытание Сахарой: украинские бронеавтомобили собираются отправить в АфрикуБронеавтомобиль "Варта" оснащен усиленной подвеской и технологией шин RunFlat, которая позволяет даже при поврежденных колесах преодолеть до 50 километров. Точное количество бронеавтомобилей, которое планируют закупить марокканские военные, пока неизвестно. Но источники сообщают о предварительной заинтересованности в приобретении партии более десятка машин.

Колесная машина построена на шасси МАЗ-5434. Автомобиль приводится в движение шестицилиндровым турбодизелем Weichai мощностью 380 л.с. Вместе с ним трудится 9-ступенчатая механическая коробка передач.

Ранее мы писали, почему в аэропортах СССР людей к трапу самолета возили грузовые автомобили с прицепом. Чаще всего для этой цели использовались полуприцепы АППА-4.

Также сообщалось, что трасса Киев-Борисполь стала самой "умной" автодорогой Украины. На ней установлено 130 камер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения