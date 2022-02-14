Випробування Сахарою: українські бронеавтомобілі збираються відправити до Африки

Колісні бронеавтомобілі "Варта" виробництва приватного конструкторського виробничого підприємства "Українська бронетехніка" можуть відправитися в Африку. Українські машини зацікавили керівників королівської армії Марокко.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Повідомляється, що багатофункціональними бронеавтомобілями можуть озброїти прикордонну легку піхотну дивізію Марокко, яка дислокується в Західній Сахарі. Армійські машини передбачається використовувати для транспортування особового складу, а також в ролі медичної машини для евакуації поранених.

Бронеавтомобіль "Варта" оснащений посиленою підвіскою і технологією шин RunFlat, яка дозволяє навіть при пошкоджених колесах подолати до 50 кілометрів. Точна кількість бронеавтомобілів, яку планують закупити Марокканські військові, поки невідома. Але джерела повідомляють про попередню зацікавленість у придбанні партії більше десятка машин.

Колісна машина побудована на шасі МАЗ-5434. Автомобіль приводиться в рух шестициліндровим турбодизелем Weichai потужністю 380 к.с. разом з ним працює 9-ступінчаста механічна коробка передач.

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