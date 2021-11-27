Иногда они возвращаются: создана реплика автомобиля скорой помощи из фильма "Охотники за привидениями"

Автомобиль скорой помощи из знаментитого фильма "Охотники за привидениями" реинкаривали. Реплику Ecto-1 на базе Cadillac построили в США.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Можно не разбираться в автомобилях вообще и в моделях марки Cadillac в частности, но сложно найти человека, который не видел автомобиль скорой помощи Cadillac Miller-Meteor 1959 года из франшизы фильма "Охотники за привидениями".

Но это же не Кадиллак 1959 года, как в фильме, скажете вы, глядя на фотографии. Да, на самом деле это модель 1960 года, которую легко идентифицировать по чуть меньшим плавникам без двойных огней. Более того, это даже не машина скорой помощи, а бывший катафалк.

Но все это не так и важно. Автомобиль был построен фирмой Bob's Prop Shop в Лас-Вегасе, и, как объясняется в видео, машины скорой помощи Cadillac Miller-Meteor 1959 года сейчас практически невозможно найти.

Этот реальный катафалк 1960 года был разобран до кузова и перестроен практически с нуля. Под капотом установлен оригинальный V8 объемом 6,4 литра, который в первозданном виде выдавал 325 лошадиных сил.

Тем более ценно, что буквально на днях спустя 33 года с момента выхода предыдущей части на большие экраны вышел третий фильм знаменитой франшизы - "Охотники за привидениями. Наследники". С неувядаемым Биллом Мюрреем.

Напомним, что выставлена на продажу машина генерала Аладина, персонажа Саши Барона Коэна из кинокомедии "Диктатор". Бронированный внедорожник Dartz Prombron был доработан специально для фильма.