Іноді вони повертаються: створено репліку автомобіля швидкої допомоги з фільму "Мисливці за привидами"

Автомобіль швидкої допомоги із знаменитого фільму "Мисливці за привидами" реінкарювали. Репліку Ecto-1 на базі Cadillac збудували в США.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Можна не розбиратися в автомобілях взагалі і в моделях марки Cadillac зокрема, але складно знайти людину, яка не бачив автомобіль швидкої допомоги Cadillac Miller-Meteor 1959 року з франшизи фільму «Мисливці за привидами».

Але ж не кадилак 1959 року, як у фільмі, скажете ви, дивлячись на фотографії. Дійстно, це модель 1960 року, яку легко ідентифікувати за трохи меншими плавниками без подвійних вогнів. Більш того, це навіть не машина швидкої допомоги, а колишній катафалк.

Але все це не так і важливо. Автомобіль був побудований фірмою Bob's Prop Shop в Лас-Вегасі, і, як пояснюється у відео, машини швидкої допомоги Cadillac Miller-Meteor 1959 року зараз практично неможливо знайти.

Цей реальний катафалк 1960 року був розібраний до кузова і перебудований практично з нуля. Під капотом встановлений оригінальний V8 об'ємом 6,4 літра, який в первозданному вигляді видавав 325 кінських сил.

Тим більш цінно, що буквально днями через 33 роки з моменту виходу попередньої частини на великі екрани вийшов третій фільм знаменитої франшизи - "Мисливці за привидами. Спадкоємець". З нев'янучим Біллом Мюрреєм.

Нагадаємо, що виставлена на продаж машина генерала АЛАДІНА, персонажа Саші Барона Коена з кінокомедії " Диктатор". Броньований позашляховик Dartz Prombron був доопрацьований спеціально для фільму.