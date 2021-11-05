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Привет, Avatar: концерн Huawei создал автомобильный бренд и анонсировал первый электромобиль

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Пятница 05 ноября 2021 09:50
Привет, Avatar: концерн Huawei создал автомобильный бренд и анонсировал первый электромобиль Фото: силуэт кроссовера Avatar (caixinglobal.com)
Автор: Константин Широкун

Автомобильный бренд с броским и узнаваемым именем Avatar официально зарегистрирован компаниями Changan, Huawei и CATL. Новоиспеченный автопроизводитель даже анонсировал свой логотип и первый электрокар – им станет купеобразный кроссовер.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Caixing Global.

На совместной презентации руководители созданной компании показали профиль будущего серийного электрического кроссовера и продемонстрировали публике логотип бренда. Сообщается, что наибольший вклад в совместный проект внесла автомобильная компания Changan.

Привет, Avatar: концерн Huawei создал автомобильный бренд и анонсировал первый электромобильРанее автопроизводитель переименовал свое подразделение Changan Weilai New Energy Automobile Technology Co, которое ранее занималось выпуском и конструированием электромобилей, в Avatar Technology Co. Спустя несколько месяцев стало понятно, с чем связано это переименование.

Для будущей модельной линейки Changan предоставит свои наработки в сфере электромобилей, уже даже создана новая модульная платформа CHN. Huawei отвечает за мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL станет поставщиком современных тяговых аккумуляторов и сопутствующих узлов. Дебют серийного кроссовера Avatar запланирован на 2022 год.

Ранее мы писали, что Renault показал свой самый вместительный электромобиль. Renault Kangoo Van E-TECH Electric получил запас хода в 300 км.

Также сообщалось, что названа точная дата премьеры первого электромобиля Subaru. Электрический кроссовер назовут Solterra.

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