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Привіт, Avatar: концерн Huawei створив автомобільний бренд та анонсував перший електромобільрн Huawei створив нову автомобільну марку та анонсував перший електромобіль

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П'ятниця 05 листопада 2021 09:50
Привіт, Avatar: концерн Huawei створив автомобільний бренд та анонсував перший електромобільрн Huawei створив нову автомобільну марку та анонсував перший електромобіль Фото: силует кросовера Avatar (caixinglobal.com)
Автор: Константин Широкун

Автомобільний бренд з помітним і впізнаваним ім'ям Avatar офіційно зареєстровано компаніями Changan, Huawei та CATL. Новоспечений автовиробник навіть анонсував свій логотип і перший електрокар-ним стане купеподібний кросовер.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Caixing Global.

На спільній презентації керівники створеної компанії показали профіль майбутнього серійного електричного кросовера і продемонстрували публіці логотип бренду. Повідомляється, що найбільший внесок у спільний проект внесла автомобільна компанія Changan.

Привіт, Avatar: концерн Huawei створив автомобільний бренд та анонсував перший електромобільрн Huawei створив нову автомобільну марку та анонсував перший електромобільРаніше автовиробник перейменував свій підрозділ Changan Weilai New Energy Automobile Technology Co, яке раніше займалося випуском і конструюванням електромобілів, в Avatar Technology Co. Через кілька місяців стало зрозуміло, з чим пов'язано це перейменування.

Для майбутньої модельної лінійки Changan надасть свої напрацювання у сфері електромобілів, вже навіть створена нова модульна платформа CHN. Huawei відповідає за мультимедійні та онлайн-технології, а CATL стане постачальником сучасних тягових акумуляторів і супутніх вузлів. Дебют серійного кросовера Avatar заплановано на 2022 рік.

Раніше ми писали, що Renault показав свій самий місткий електромобіль. Renault Kangoo Van E-TECH Electric отримав запас ходу в 300 км.

Також повідомлялося, що названа точна дата прем'єри першого електромобіля Subaru. Електричний кросовер назвуть Solterra.

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