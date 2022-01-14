Запас хода 400 км: электрический Peugeot e-308 дебютирует в следующем году

Полностью электрическая версия популярной модели С-класса, Peugeot e-308, отправится на конвейер в июне 2023 года. Новинка будет доступна в кузовах хэтчбек и универсал.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

Peugeot e-308 получит батарею емкостью 54 кВтч – всего на 4 кВтч больше, чем у батареи нынешнего е-208. Тем не менее, улучшенная аккумуляторная технология позволит обеспечить запас хода электрического 308-го до 400 километров по европейскому циклу WLTP.

Аккумуляторы, поддерживающие быструю зарядку мощностью 100 киловатт, будут упакованы под полом – внутреннее пространство салона будет таким же, как у подключаемого гибрида Peugeot 308.

Модель оснастят электромотором, развивающим 154 лошадиных силы и 269 Нм крутящего момента, который будет передаваться на передние колеса. Полностью электрическую силовую установку получат как хэтчбек, так и универсал.

Ожидается, что покупателям e-308 будет предложен в том же диапазоне комплектаций, что и текущий Peugeot e-208. Однако переход на электротягу неизбежно вызовет увеличение цены. Так, например, разрыв между самыми дешевыми бензиновыми и электрическими версиями младшего 208-го составляет порядка 13 тысяч долларов.

На конвейер Peugeot e-308 отправится в июне следующего года. В компании ожидают, что на электрический 308-й придется не менее 20% продаж модели.

Напомним, что с 2022 года бренды Stellantis Peugeot, Citroen и Opel будут продавать в Европе исключительно батарейные версии своих компактных и среднеразмерных минивэнов, отказавшись от бензиновых и дизельных вариантов.