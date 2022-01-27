В грязных ботинках не входить: 700 тысяч кроссоверов Nissan отзывают по необычной причине

Компания Nissan объявила о масштабном отзыве в США кроссоверов Rogue, продающимся в Украине под именем X-Trail. Причина – опасность возгорания автомобиля из-за мокрой обуви.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыв касается почти 700 тысяч кроссоверов, выпущенных в период с 2014 по 2016 годы.

Причиной отзыва является талый снег или вода с обуви, которые скапливаясь под водительским сиденьем могут попасть внутрь электрического разъема. Это в свою очередь может вывести из строя электропривод водительского сиденья или электрические стеклоподъемники, разрядить аккумулятор или даже привести к возгоранию автомобиля.

Впрочем, по мнению NHTSA такая опасность грозит всего лишь 1% из числа отзываемых автомобилей. Тем не менее владельцев кроссоверов предупредили, что если они заметили подобные "симптомы болезни" им следует срочно обратиться на авторизованную СТO.

Сам же Nissan пока изучает проблему и ищет ее решение. Ожидается, что весной 2022 года потенциально дефектные автомобили начнут приглашать в сервис. А до того времени, японская марка письменно уведомит владельцев, затронутых сервисной акцией кроссоверов, о возможных рисках.

Напомним, что компания Nissan остановила свое сборочное предприятие близ Барселоны. Последний автомобиль с его конвейера сошел 16 декабря. Этим автомобилем стал пикап Nissan Navara.