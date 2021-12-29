Грузовик для поиска космонавтов: на продажу выставили уникальный ЗиЛ

В СССР было разработано целое семейство машин, которое предназначалось для поиска спускаемых аппаратов с космонавтами. В 1990-е годы для нужд гражданской авиации выпускались модернизированные поисковые машины. Одну из них выставили в России на продажу.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Avito.
ЗИЛы, создаваемые в 1970-1980-е годы для бездорожья, умели плавать и даже несли на себе шнекоход – машину невероятной проходимости. Семейство спасательных машин прозвали "Синими птицами". Полноприводный ЗИЛ-4972 – это их прямой потомок. Он создавался для двух заказчиков – гражданской авиации и Минэнерго. Позже проектом заинтересовалось и МЧС.
Рулевое управление имело два гидроусилителя, рассчитанные на поворот колес передней и задней осей. Имелся также и механизм запаздывания поворота осей, который позволял на бездорожье колесам задней оси двигаться по траектории передних, существенно повышая проходимость.