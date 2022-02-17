Грозят санкциями: Tesla поймали на завышении запаса хода ее электромобилей

Комиссия по добросовестной торговле, главное антимонопольное ведомство Южной Кореи, начала расследование в отношении Tesla. Американский автопроизводитель подозревается в умышленном завышении запаса хода на одной зарядке батареи.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

В числе таких моделей называется, в частности, бюджетник Model 3. На официальном сайте компании указано, что этот электромобиль способен проехать на одном заряде батареи 528 километров. При этом нигде не указано, что при температуре окружающего воздуха ниже нуля градусов, запас хода существенно уменьшается.

По данным аналитического агентства Consumer Reports, морозная погода способна сократить номинальный запас хода электромобиля на 20%. В связи с этим Теслу обвиняют в нарушении Закона о добросовестной маркировке и рекламе.

В ближайшее время южнокорейская антимонопольная служба намерена встретиться с представителями Tesla, чтобы определить размер возможных санкций. Отдельно рассматривается вопрос о наложении на Tesla штрафов за невозврат депозитов клиентам после отмены онлайн-заказа. В Южной Корее Tesla требует от покупателей внесения залога в размере 100 000 вон ($84) при покупке электромобиля через Интернет.

Крупнейший в мире производитель электромобилей предъявленные претензии пока не комментирует.

Напомним, что компания Tesla исключила один из компонентов рулевого управления из-за дефицита микроэлектроники. Причем, официально об этом никому не сообщила.