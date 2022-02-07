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Відключення мобільного інтернету 3G залишить власників електромобілів без зарядки

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Понеділок 07 лютого 2022 12:58
Відключення мобільного інтернету 3G залишить власників електромобілів без зарядки Станція зарядки електромобілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Більшість основних стільникових мереж 3G в Сполучених Штатах будуть відключені у 2022 році. І це несподівано призвело до великих проблем із зарядкою електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TheDrive.

Американська інфраструктура зарядки електромобілів зараз переживає бум, оскільки всі найбільші автовиробники інвестують мільярди в ринок електромобілів. Але, оскільки провайдери скорочують мережі 3G, щоб звільнити ресурси для прогресивного високошвидкісного стандарту 5G, деякі зарядні станції відключаються, поставивши багатьох власників електрокарів у скрутне становище.

Відключення мобільного інтернету 3G залишить власників електромобілів без зарядки

Відомо, що наближення зникнення 3G вплине на старі моделі автомобілів, такі як Toyota 4Runner, Audi Q3 та Porsche 911, але нові автомобілі також знаходяться в небезпеці. Тепер до цього додалися проблеми із зарядною інфраструктурою. Більшість основних стільникових мереж 3G будуть відключені у 2022 році – а цей стандарт мобільного зв'язку досі відіграє важливу роль в роботі зарядних станцій для електромобілів по всій країні.

При відключенні 3G зарядні станції можуть не приймати кредитні картки, не показувати інформацію про зарядку і статистику і навіть взагалі зникнути з карт зарядних мереж, перетворившись на привидів.

Відключення мобільного інтернету 3G залишить власників електромобілів без зарядки

Постраждалі компанії, такі як ChargePoint, борються зі смертю 3G за допомогою комплектів модернізації модему, які перетворять їх зарядні станції з 3G в 4G - але відмовилися повідомити, скільки вони будуть коштувати.

Інша велика мережа Blink також заявила, що працює над модернізацією своїх пунктів зарядки, зосередившись в першу чергу на станціях в районах з інтенсивним рухом транспорту.

Відключення мобільного інтернету 3G залишить власників електромобілів без зарядки

Всі нові зарядні станції, які запущені в експлуатацію, вже сумісні з 4G LTE, відзначають в компанії. Питання, що робити з наявними – адже проблему складно оцінити в масштабах країни.

А ще гаджети, домашня сигналізація, банкомати та деякі медичні пристрої, які перестануть працювати. І так, у списку є навіть кілька автомобілів 2022 модельного року.

Нагадаємо, що Tesla розширює програму Non-Tesla Supercharger Pilot з відкриття фірмової мережі станцій швидкої зарядки Supercharger для електромобілів інших автовиробників. Відтепер вона поширюється на Францію та Норвегію.

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