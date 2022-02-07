Відключення мобільного інтернету 3G залишить власників електромобілів без зарядки

Більшість основних стільникових мереж 3G в Сполучених Штатах будуть відключені у 2022 році. І це несподівано призвело до великих проблем із зарядкою електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TheDrive.

Американська інфраструктура зарядки електромобілів зараз переживає бум, оскільки всі найбільші автовиробники інвестують мільярди в ринок електромобілів. Але, оскільки провайдери скорочують мережі 3G, щоб звільнити ресурси для прогресивного високошвидкісного стандарту 5G, деякі зарядні станції відключаються, поставивши багатьох власників електрокарів у скрутне становище.

Відомо, що наближення зникнення 3G вплине на старі моделі автомобілів, такі як Toyota 4Runner, Audi Q3 та Porsche 911, але нові автомобілі також знаходяться в небезпеці. Тепер до цього додалися проблеми із зарядною інфраструктурою. Більшість основних стільникових мереж 3G будуть відключені у 2022 році – а цей стандарт мобільного зв'язку досі відіграє важливу роль в роботі зарядних станцій для електромобілів по всій країні.

При відключенні 3G зарядні станції можуть не приймати кредитні картки, не показувати інформацію про зарядку і статистику і навіть взагалі зникнути з карт зарядних мереж, перетворившись на привидів.

Постраждалі компанії, такі як ChargePoint, борються зі смертю 3G за допомогою комплектів модернізації модему, які перетворять їх зарядні станції з 3G в 4G - але відмовилися повідомити, скільки вони будуть коштувати.

Інша велика мережа Blink також заявила, що працює над модернізацією своїх пунктів зарядки, зосередившись в першу чергу на станціях в районах з інтенсивним рухом транспорту.

Всі нові зарядні станції, які запущені в експлуатацію, вже сумісні з 4G LTE, відзначають в компанії. Питання, що робити з наявними – адже проблему складно оцінити в масштабах країни.

А ще гаджети, домашня сигналізація, банкомати та деякі медичні пристрої, які перестануть працювати. І так, у списку є навіть кілька автомобілів 2022 модельного року.

Нагадаємо, що Tesla розширює програму Non-Tesla Supercharger Pilot з відкриття фірмової мережі станцій швидкої зарядки Supercharger для електромобілів інших автовиробників. Відтепер вона поширюється на Францію та Норвегію.