Готовится что-то электрическое: Арнольд Шварценеггер сыграет Зевса в рекламе BMW

Компания BMW выпустила тизерный трейлер рекламного ролика с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии играет Зевса, бога неба, грома и молний, намекая на грядущий дебют нового электромобиля компании.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал BMW.

Кадр из видеоролика BMW (Фото: BMW)

Зевс, главное божество греческой мифологии, заведует на Олимпе погодой, а также мечет молнии в провинившихся людей. И этот момент дает намек на то, что ролик посвящен новому баварскому электромобилю.

BMW i4 (Фото: BMW)

Производитель не раскрыл какая модель станет героиней ролика. В следующем месяце компания BMW представит два электромобиля: iX и i4. Кроме того, в самом ближайшем будущем дебютирует гибридный внедорожник на базе концепта XM.

BMW IX (Фото: BMW)

Местом действия в опубликованном видеотизере стала вовсе не вершина Олимпа, а прозаическая кофейня: громовержец ждет своего маккиато, пока бариста с трудом пытается произнести его имя. BMW подтвердила, что в рекламе также снялась Сальма Хайек Пино, сыгравшая роль Геры, которая, согласно греческой мифологии, является женой Зевса.

Остальное мы увидим 13 февраля во время проведения финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов (Super Bowl) - самого популярного спортивного события Америки. Стоимость 30-секундного ролика во время проведения Суперкубка может достигать 5,5 млн долларов.

Напомним, что кинозвезда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе устроил ДТП. Авария произошла всего в паре километров от дома "Терминатора".