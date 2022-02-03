Готується щось електричне: Арнольд Шварценеггер зіграє Зевса у рекламі BMW

Компанія BMW випустила тизерний трейлер рекламного ролика з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Зірка Голлівуду та екс-губернатор Каліфорнії грає Зевса, бога неба, грому та блискавок, натякаючи на майбутній дебют нового електромобіля компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал BMW.

Кадр із відеоролика BMW (Фото: BMW)

Зевс, головне божество грецької міфології, завідує на Олімпі погодою, а також мече блискавки. І цей момент дає натяк на те, що ролик присвячений новому баварському електромобілю.

BMW i4 (Фото: BMW)

Виробник не розкрив яка модель стане героїнею ролика. Наступного місяця компанія BMW представить два електромобілі: iX і i4. Крім того, в щонайближчому майбутньому дебютує гібридний позашляховик на базі концепту XM.

BMW IX (Фото: BMW)

Місцем дії в опублікованому відеотизері стала зовсім не вершина Олімпу, а прозова кав'ярня: громовержець чекає свого маккіато, поки бариста насилу намагається вимовити його ім'я. BMW підтвердила, що в рекламі також знялася Сальма Хайек Піно, яка зіграла роль Гери, яка, згідно з грецькою міфологією, є дружиною Зевса.

Решту ми побачимо 13 лютого під час проведення фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги Сполучених Штатів (Super Bowl) - найпопулярнішої спортивної події Америки. Вартість 30-секундного ролика під час проведення Суперкубка може досягати 5,5 млн доларів.

Нагадаємо, що кінозірка і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер на бульварі Сансет в Лос-Анджелесі влаштував ДТП. Аварія сталася всього в парі кілометрів від будинку "Термінатора".