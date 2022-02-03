ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовится что-то электрическое: Арнольд Шварценеггер сыграет Зевса в рекламе BMW

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 10:47
Готовится что-то электрическое: Арнольд Шварценеггер сыграет Зевса в рекламе BMW Тизер будущего видео BMW с Арнольдом Шварценеггером в роли Зевса (Фото: instagram.com/schwarzenegger)
Автор: Александр Мороз

Компания BMW выпустила тизерный трейлер рекламного ролика с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии играет Зевса, бога неба, грома и молний, намекая на грядущий дебют нового электромобиля компании.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал BMW.

Готовится что-то электрическое: Арнольд Шварценеггер сыграет Зевса в рекламе BMW

Кадр из видеоролика BMW (Фото: BMW)

Зевс, главное божество греческой мифологии, заведует на Олимпе погодой, а также мечет молнии в провинившихся людей. И этот момент дает намек на то, что ролик посвящен новому баварскому электромобилю.

Готовится что-то электрическое: Арнольд Шварценеггер сыграет Зевса в рекламе BMW

BMW i4 (Фото: BMW)

Производитель не раскрыл какая модель станет героиней ролика. В следующем месяце компания BMW представит два электромобиля: iX и i4. Кроме того, в самом ближайшем будущем дебютирует гибридный внедорожник на базе концепта XM.

Готовится что-то электрическое: Арнольд Шварценеггер сыграет Зевса в рекламе BMW

BMW IX (Фото: BMW)

Местом действия в опубликованном видеотизере стала вовсе не вершина Олимпа, а прозаическая кофейня: громовержец ждет своего маккиато, пока бариста с трудом пытается произнести его имя. BMW подтвердила, что в рекламе также снялась Сальма Хайек Пино, сыгравшая роль Геры, которая, согласно греческой мифологии, является женой Зевса.

Остальное мы увидим 13 февраля во время проведения финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов (Super Bowl) - самого популярного спортивного события Америки. Стоимость 30-секундного ролика во время проведения Суперкубка может достигать 5,5 млн долларов.

Готовится что-то электрическое: Арнольд Шварценеггер сыграет Зевса в рекламе BMW

Напомним, что кинозвезда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе устроил ДТП. Авария произошла всего в паре километров от дома "Терминатора".

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения