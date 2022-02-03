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Готується щось електричне: Арнольд Шварценеггер зіграє Зевса у рекламі BMW

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Четвер 03 лютого 2022 10:47
Готується щось електричне: Арнольд Шварценеггер зіграє Зевса у рекламі BMW Тизер майбутнього відео BMW з Арнольдом Шварценеггером в ролі Зевса (Фото: instagram.com/schwarzenegger)
Автор: Олександр Мороз

Компанія BMW випустила тизерний трейлер рекламного ролика з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Зірка Голлівуду та екс-губернатор Каліфорнії грає Зевса, бога неба, грому та блискавок, натякаючи на майбутній дебют нового електромобіля компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал BMW.

Готується щось електричне: Арнольд Шварценеггер зіграє Зевса у рекламі BMW

Кадр із відеоролика BMW (Фото: BMW)

Зевс, головне божество грецької міфології, завідує на Олімпі погодою, а також мече блискавки. І цей момент дає натяк на те, що ролик присвячений новому баварському електромобілю.

Готується щось електричне: Арнольд Шварценеггер зіграє Зевса у рекламі BMW

BMW i4 (Фото: BMW)

Виробник не розкрив яка модель стане героїнею ролика. Наступного місяця компанія BMW представить два електромобілі: iX і i4. Крім того, в щонайближчому майбутньому дебютує гібридний позашляховик на базі концепту XM.

Готується щось електричне: Арнольд Шварценеггер зіграє Зевса у рекламі BMW

BMW IX (Фото: BMW)

Місцем дії в опублікованому відеотизері стала зовсім не вершина Олімпу, а прозова кав'ярня: громовержець чекає свого маккіато, поки бариста насилу намагається вимовити його ім'я. BMW підтвердила, що в рекламі також знялася Сальма Хайек Піно, яка зіграла роль Гери, яка, згідно з грецькою міфологією, є дружиною Зевса.

Решту ми побачимо 13 лютого під час проведення фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги Сполучених Штатів (Super Bowl) - найпопулярнішої спортивної події Америки. Вартість 30-секундного ролика під час проведення Суперкубка може досягати 5,5 млн доларів.

Готується щось електричне: Арнольд Шварценеггер зіграє Зевса у рекламі BMW

Нагадаємо, що кінозірка і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер на бульварі Сансет в Лос-Анджелесі влаштував ДТП. Аварія сталася всього в парі кілометрів від будинку "Термінатора".

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