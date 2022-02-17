Уже не горят: General Motors возобновляет производство электрокаров Chevrolet Bolt

General Motors возобновит 4 апреля сборку электрокара Chevrolet Bolt на заводе в Орионе, штат Мичиган. Производство модели было остановлено после серии возгораний из-за пожароопасных батарей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Завод GM в Орионе, штат Мичиган, будет простаивать до 4 апреля 2022 года, когда автопроизводитель возобновит производство Chevrolet Bolt. Таким образом, автопроизводитель сможет продолжить замену аккумуляторных батарей на автомобилях, которые были отозваны после серии пожаров.

"Наше беспрецедентное решение о приостановке производства Bolt EV и EUV в течение последних месяцев, позволило нам сделать приоритетной задачу замены батарейных модулей для уже выпущенных машин. В результате мы сделали замену очень доступной для тех владельцев Bolt EV, которые входили в группу риска", — заявил представитель GM Дэн Флорес.

Флорес также добавил, что концерн по-прежнему "привержен Bolt EV и EUV". Остановив производство, General Motors дал возможность компании LG Chem без спешки произвести в достаточном количестве батареи для замены. А до тех пор владельцев электрокаров просили парковаться на открытых местах и не заряжать свои машины до 100 процентов.

В прошлом году GM объявил о глобальном отзыве около 140 000 автомобилей из-за риска возгорания - все электрокары Bolt 2017-2022 модельного года из-за проблемы с аккумуляторами. Их поставщик, компания LG Chem, согласилась возместить все расходы, связанные с отзывом машин в размере 1,9 миллиарда долларов.

Интересно, что несмотря на всю шумиху некоторые владельцы электромобилей Bolt не торопятся на сервис и продолжают как ни в чем не бывало ездить на пожароопасных автомобилях.

Однако долгосрочные перспективы Bolt остаются под вопросом. Хотя General Motors и планирует новые инвестиции в завод, эти деньги потратят на подготовку к производству пикапов.

Напомним, что исполнилось 69 лет с момента публичного дебюта самого первого Chevrolet Corvette. За пару дней до дебюта на автомобиле по юридическим соображениям срочно пришлось менять эмблему.