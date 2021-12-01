Гляди в оба: на каких автомобилях ездят самые неуравновешенные водители

В новом исследовании эксперты составили рейтинг марок автомобилей, водители которых проявляют "больше психопатических наклонностей", чем другие участники движения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ScrapСarСcomparison.

В процессе исследования были опрошены 2000 британских водителей, проанализированы марка и цвет автомобиля, на котором они сейчас ездят и даже… номерные знаки. Каждый участник прошел тест из двенадцати вопросов, по результатам которого получил оценку:

0-18 - без психопатии

19-26 - возможна психопатия

27+ - вероятна психопатия

"Результаты показывают, какие водители могут с большей долей вероятности проявлять психопатические черты - такие как раздутое чувство собственного достоинства и отсутствие раскаяния или вины", — объяснили исследователи.

И оказалось, что наиболее неуравновешенными являются водители немецких автомобилей. Лидер — BMW, а на втором месте — Audi.

Марки автомобилей с наиболее неуравновешенными водителями

BMW — 12,1 Audi — 11,7 Fiat — 7,0 Mazda — 6,4 Honda — 6,3 Ford — 6,1 Mercedes-Benz — 5,9 Citroen — 5,8 Volkswagen — 5,4 Hyundai — 5,3 Renault — 5,3 Другие — 5,3 Volvo — 5,2 Nissan — 5,0 Peugeot — 4,8 Toyota — 4,7 Vauxhall (Opel) — 4,7 Seat — 4,3 Kia — 4,2 Skoda — 3,2

Владельцы автомобилей золотистого цвета набрали в среднем 12,7 балла, коричневых — 12,2 балла, зеленых — 8,5, черных — 7,6, синих — 7 ровно, белых — 6 ровно, серебристых — 5,5 балла, а красных — всего лишь 4,9 балла.

"Красивые" или персональные номера также свидетельствуют о риске психопатии — средний балл 13,8 (обычные знаки — 5,3).

Забавно, что больше всего шансов оказаться психопатами имеют владельцы электромобилей — 16 баллов. За ними следуют водители гибридных машин — 9,8 балла, бензиновых — 7 баллов ровно и дизельных — 5,2 балла.

К счастью для автомобильного человечества, средний балл у 2000 участников составил 6,6, а за пределы 18 баллов не вышел никто.

Наопмним, что в среде владельцев "евроблях" начался переворот. Те, кто не успел растаможить машину по льготному тарифу, отдают ее бесплатно государству, чтобы избежать штрафа в 170 тысяч гривен.