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Обережніше на дорогах: на яких автомобілях їздять найбільш неврівноважені водії

Автор: Олександр Мороз

У новому дослідженні експерти склали рейтинг марок автомобілів, водії яких проявляють "більше психопатичних нахилів", ніж інші учасники руху.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ЅсгарСагСсомрагіѕоп.

У процесі дослідження були опитані 2000 британських водіїв, проаналізовані марка і колір автомобіля, на якому вони зараз їздять і навіть... номерні знаки. Кожен учасник пройшов тест з дванадцяти питань, за результатами якого отримав оцінку:

0-18 - без психопатії

19-26-можлива психопатія

27 + - ймовірна психопатія

"Результати показують, які водії можуть з більшою ймовірністю проявляти психопатичні риси-такі як роздуте почуття власної гідності і відсутність каяття або провини", — пояснили дослідники.

І виявилося, що найбільш неврівноваженими є водії німецьких автомобілей. Лідер — BMW, а на другому місці — Audi.

Марки автомобілів із найбільш неврівноваженими водіями

  1. BMW — 12,1
  2. Audi — 11,7
  3. Fiat — 7,0
  4. Mazda — 6,4
  5. Honda — 6,3
  6. Ford — 6,1
  7. Mercedes-Benz — 5,9
  8. Citroen — 5,8
  9. Volkswagen — 5,4
  10. Hyundai — 5,3
  11. Renault — 5,3
  12. Інші-5,3
  13. Volvo — 5,2
  14. Nissan — 5,0
  15. Peugeot — 4,8
  16. Toyota — 4,7
  17. Vauxhall (Opel) — 4,7
  18. Seat — 4,3
  19. Kia — 4,2
  20. Skoda — 3,2

Власники автомобілів золотистого кольору набрали в середньому 12,7 бала, коричневих — 12,2 бала, зелених — 8,5, чорних — 7,6, синіх — 7 рівно, білих — 6 рівно, сріблястих — 5,5 бала, а червоних — всього лише 4,9 бала.

"Красиві" або персональні номери також свідчать про ризик психопатії — середній бал 13,8 (звичайні знаки — 5,3).

Кумедно, що найбільше шансів опинитися психопатами мають власники електромобілів-16 балів. За ними слідують водії гібридних машин-9,8 бала, бензинових — 7 балів і дизельних — 5,2 бала.

На щастя для автомобільного людства, середній бал у 2000 учасників склав 6,6, а за межі 18 балів не вийшов ніхто.

Наопмним, що у середовищі власників "євроблях" почався переворот. Ті, хто не встиг розмитнити машину за пільговим тарифом, віддають її безкоштовно державі, щоб уникнути штрафу в 170 тисяч гривень.

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