Французские духи: концерн Stellantis хотят оштрафовать за запах краски

Власти США грозят концерну Stellantis крупными штрафами за неприятный запах, исходящий от нового предприятия в Детройте. Автопроизводитель вины своей не отрицает и уже разарботал план решения проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

Департамент окружающей среды и энергетики штата Мичиган заявил, что решительно настроен оштрафовать компанию Stellantis за неприятный запах, который исходит от завода. На это жалуются местные жители и работники соседних предприятий. Речь идет о сильном запахе краски, который является не только неприятным для человеческого обоняния, но и опасным для здоровья.

В свою очередь Stellantis заявил, что уже нашел решение проблемы. Чтобы исправить ситуацию автопроизводитель нанял независимых экспертов, которые выкатили по итогу 67-страничный отчет о причинах появления неприятных запахов. На его основе Stellantis и составил план мероприятий по купированию проблемы.

Детройтский сборочный комплекс Stellantis только с осени получил уже три уведомления о нарушениях от штата Мичиган из-за проблем с воздуховодами и запахом.

В него входят установка нового вентиляционного оборудования и системы очистки воздуха с регенеративным термическим окислителем, используемым для нейтрализации вредных продуктов химических процессов. Однако сроки реализации запланированных мер пока не называются.

Отметим, что концерн Stellantis на постройку этого заводапотрачено 1,6 миллиарда долларов. Предприятие, которое в настоящий момент выпускает Jeep Grand Cherokee L, стало первым за 30 лет новым автозаводом в Детройте.

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