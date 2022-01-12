Французькі парфуми: концерн Stellantis хочуть оштрафувати за запах фарби

Влада США загрожує концерну Stellantis великими штрафами за неприємний запах, що виходить від нового підприємства в Детройті. Автовиробник провини своєї не заперечує й вже розробив план вирішення проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

Департамент навколишнього середовища і енергетики штату Мічиган заявив, що рішуче налаштований оштрафувати компанію Stellantis за неприємний запах, що походить від заводу. На це скаржаться місцеві жителі та працівники сусідніх підприємств. Йдеться про сильний запах фарби, який є не тільки неприємним для людського нюху, але і небезпечним для здоров'я.

У свою чергу Stellantis заявив, що вже знайшов рішення проблеми. Щоб виправити ситуацію автовиробник найняв незалежних експертів, які викотили в результаті 67-сторінковий звіт про причини появи неприємних запахів. На його основі Stellantis і склав план заходів з купірування проблеми.

Детройтський складальний комплекс Stellantis тільки з осені отримав вже три повідомлення про порушення від штату Мічиган через проблеми з повітроводами і запахом.

У нього входять установка нового вентиляційного обладнання та системи очищення повітря з регенеративним термічним окислювачем, використовуваним для нейтралізації шкідливих продуктів хімічних процесів. Однак терміни реалізації запланованих заходів поки не називаються.

Зазначимо, що концерн Stellantis на будівництво цього заводу витрачено 1,6 мільярда доларів. Підприємство, яке зараз випускає Jeep Grand Cherokee L, стало першим за 30 років новим автозаводом у Детройті.

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