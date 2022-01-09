Спрос зашкаливает: Ford удвоит выпуск электрических пикапов F-150 Lightning

Компания Ford объявила, что удвоит производство электропикапов F-150 Lightning до 150 000 единиц. Причина - "стремительный рост потребительского спроса".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Наряду с объявлением о том, что первая волна владельцев бронирований сможет начать преобразовывать их в конкретные заказы, Ford также заявмл, что готов увеличить производство полностью электрических пикапов до 150 тысяч единиц в год вместо обещанных ранее 80 тысяч. Первые пикапы уже начали сходить с заводского конвейера для прохождения ресурсных испытаний.

Прием предварительных заказов от розничных клиентов стартовал в прошлом месяце и уже насчитывает более 200 тысяч заявок. Интересно, что три четверти потенциальных клиентов до этого не ездили на автомобилях марки Ford. Но судя по просочившемуся в сеть прайсу, желающих купить этот электрический пикап вскоре станет гораздо больше.

Цена базовой модели PRO начинается с 39 974 доллара – это меньше, чем стоит бюджетник Tesla Model 3. А ведь за эти деньги нам предлагают не компактный седан, а целый грузовик.

Затем, правда, цены на электрический пикап резко возрастают: стоимость комплектаций XLT, Lariat и Platinum начинается с 52 974, 67 474 и 90 874 долларов соответственно.

Известно, что полностью переработанный F-150 Lightning второго поколения должен появиться в 2025 модельном году. Интересно, успеет ли Ford к тому времени удовлетворить галопирующий спрос хотя бы на текущее поколение?

Напомним, что хотя за 10 лет цены на литий-ионные батареи упали на 89%, они все еще недешевы. Аккумулятор Ford Mustang Mach-E может стоить больше, чем новый кроссовер с ДВС.