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Дороже нового кроссовера с ДВС: названа цена батареи электрического Ford Mustang

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Четверг 30 декабря 2021 08:49
Дороже нового кроссовера с ДВС: названа цена батареи электрического Ford Mustang Электромобиль Ford Mustang Mach-E (Фото: Ford)
Автор: Александр Мороз

Несмотря на то, что за 10 лет цены на литий-ионные батареи упали на 89%, они все еще недешевы. Аккумулятор Ford Mustang Mach-E может стоить больше, чем новый кроссовер с ДВС.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Так, в американском дилерском центре Lakeland Ford стандартная батарея для электрического Мустанга предлагается за 18 514 долларов. А вот батарея с увеличенным запасом хода стоит уже 23 649 долларов. Это на 2160 долларов дороже базового пикапа Ford Maverick с бензиновым двигателем EcoBoost.

Дороже нового кроссовера с ДВС: названа цена батареи электрического Ford Mustang

Излишне говорить, что цены также не включают доставку, и это, несомненно, тоже ударит по кошельку клиента, так как стандартная батарея весит почти полтонны и имеет крупные габариты.

Что касается самого электромобиля Ford Mustang Mach-E, то он получил к новому модельному году ряд обновок и на американском рынке стоит от 43 895 долларов без учета льгот.

Напомним, что компания Tesla запустила в продажу электрокары со старыми батареями. Емкость у этих аккумуляторов на 12% ниже номинального значения.

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