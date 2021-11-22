Размером с RAV4 и по цене Corolla: Toyota представила новый кроссовер Frontlander

На международном автосалоне в Гуанчжоу компания Toyota официально представила новый городской паркетник Frontlander. Новинка по габаритам близка к RAV4, но по цене должна быть ощутимо доступнее.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на VagaryLife.

Новинка представляет собой перелицованный для китайского рынка кроссовер Corolla Cross. От оригинала автомобиль отличается, прежде всего, дизайном передней части с огромной решеткой радиатора. В габаритах Frontlander слегка уступает Toyota RAV4: 4485х1825х1620 мм при длине колесной базы 2,64 метра.

В движение кроссовер приводит двухлитровый "атмосферник" мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод - только передний.

Позднее выйдет 122-сильная полноприводная гибридная модификация модели на базе 1,8-литрового бензинового двигателя и электромотора на задней оси.

Производство Toyota Frontlander наладят на совместном предприятии GAC-Toyota в Китае. Дата поступления кроссовера в продажу и цены пока не называются, но можно предположить, что стоимость новинки окажется ближе к исходному Corolla Cross, чем к RAV4.

Напомним, что один из дилеров Toyota в Объединенных Арабских Эмиратах показал необычный внедорожник Land Cruiser 300. Он сделан из деталей детского конструктора Lego, причем, в натуральную величину.