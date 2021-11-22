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Розміром з RAV4 і за ціною Corolla: Toyota представила новий кросовер Frontlander

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Понеділок 22 листопада 2021 09:20
Розміром з RAV4 і за ціною Corolla: Toyota представила новий кросовер Frontlander Кросовер Toyota Frontlander (Фото: vagarylife.com)
Автор: Олександр Мороз

На міжнародному автосалоні в Гуанчжоу компанія Toyota офіційно представила новий міський паркетник Frontlander. Новинка за габаритами близька до RAV4, але за ціною має бути відчутно доступнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на VagaryLife.

Розміром з RAV4 і за ціною Corolla: Toyota представила новий кросовер Frontlander

Новинка являє собою версiю кросовера Corolla Cross для китайського ринку. Від оригіналу автомобіль відрізняється, перш за все, дизайном передньої частини з величезною решіткою радіатора. У габаритах Frontlander злегка поступається Toyota RAV4: 4485х1825х1620 мм при довжині колісної бази 2,64 метра.

Розміром з RAV4 і за ціною Corolla: Toyota представила новий кросовер Frontlander

У рух кросовер приводить дволітровий "атмосферник" потужністю 171 к.с., що працює в парі з варіатором. Привід - тільки передній.

Розміром з RAV4 і за ціною Corolla: Toyota представила новий кросовер Frontlander

Пізніше вийде 122-сильна повнопривідна гібридна модифікація моделі на базі 1,8-літрового бензинового двигуна і електромотора на задній осі.

Розміром з RAV4 і за ціною Corolla: Toyota представила новий кросовер Frontlander

Виробництво Toyota Frontlander налагодять на спільному підприємстві GAC-Toyota в Китаї. Дата надходження кросовера в продаж і ціни поки не називаються, але можна припустити, що вартість новинки виявиться ближче до вихідного Corolla Cross, ніж до RAV4.

Нагадаємо, що один з дилерів Toyota в Об'єднаних Арабських Еміратах показав незвичайний позашляховик Land Cruiser 300. Він зроблений з деталей дитячого конструктора Lego, причому, в натуральну величину.

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