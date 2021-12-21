Как безопасно ездить в снегопад: пять важных советов водителям

В конце декабря в Украину пришла настоящая зима: снегопады накрывают Киев и другие города страны. В таких условиях от водителей требуется повышенная внимательность на дорогах, а управление автомобилем заметно усложняется.
Важные советы, как безопасно на автомобиле ездить в снегопад, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.
Фото:.facebook.com/anna.mykhailova
Перед зимним сезоном нужно снабдить свой автомобиль рядом аксессуаров: щеткой для снега, небольшим запасом зимнего омывателя, небольшой лопатой. Дождливые зимы отучивают автомобилистов от этой привычки, а между тем даже небольшой слой снега проще убрать с помощью щетки-скребка. Она позволит сохранить руки теплыми и благодаря длиной ручке поможет убрать снег со всей площади лобового и заднего стекол.
В снежную кашу дороги активно поливают регентами, которые существенно повышают расход омывателя. Небольшой его запас, даже пол-литровая бутылка поможет вам доехать с чистым стеклом до автомагазина или АЗС, где вы сможете докупить оміваетль.
Придя утром на стоянку или выйдя из дома к машине, не поленитесь потратить 7-10 минут, чтобы качественно очистить машину от снега. Сначала уберите снег с крыши, потом со всех окон, далее с капота и багажника. Также не забудьте о фарах, фонарях и номерных знаках.
Неубранный с крыши снег может подтаять и при торможении "съехать" на лобовое стекло. Если снега будет слишком много, стеклоочистители с ним не справятся, и на несколько мгновений вы окажетесь "ослепленными". Также снег с крыши в движении может сметаться и ухудшать видимость через заднее стекло. Не убрав снег с капота, вы суживаете зону видимости через лобовое стекло.
Движение по снегу требует выдержки и спокойствия. Старайтесь увеличить дистанцию до впереди едущего автомобиля, избегайте резких маневров – поворотов, перестроений. Двигаясь по снежной кашице или цезлинному снегу, старайтесь не останавливаться, чтобы избежать буксования. Нужно стараться ехать с равномерной скоростью на "ровных оборотах". С каждой сменой темпа движения ведущие колеса могут забуксовать.
Каждая остановка – это вероятность возобновить движение с пробуксовкой, которая влечет за собой риск потери контроля над автомобилем и перерасход топлива. Если вы почувствовали, что колеса проскальзывают, то не спешите добавлять обороты двигателя. Колеса могут отполировать покрытие, и сдвинуться с места будет практически невозможно. Постарайтесь, нажимая и отпуская акселератор, набрать скорость за счет инерции.
Чтобы вовремя заметить начало буксования, при подъезде к "подозрительным" участкам выключите музыку, поставьте на минимум вентилятор отопителя, попросите пассажиров воздержаться от разговоров. Слушайте машину и свой вестибулярный аппарат!
Двигаться по снегу желательно на малом газу на первой-второй передаче на машине с "механикой", а на авто с АКП - чуть ли не вовсе отпустив педаль акселератора. Многие автомобили с автоматическими трансмиссиями имеют зимний режим. Если его нет, то старайтесь трогаться со второй передачи.
Снежный очень обманчив. Даже если кажется, что он укатан, и тормозной путь можно спрогнозировать, все равно резко не тормозите. Под снегом может оказаться ледяная корка. Потому, если позволяет трансмиссия вашего авто, старайтесь максимально замедляться за счет торможения двигателем – последовательно переходя на пониженные передачи.
Старайтесь не оставлять автомобиль на ночь в глубоком сугробе, пусть даже вечером вы в него легко заехали. С изменением погоды меняется и характер снега. При околонулевой температуре снег плотный, по нему легче ехать. С понижением температуры снег становится более пушистым и легким, в нем легче застрять.
Постарайтесь с вечера расчистить себе место стоянки, чтобы не только по траектории колес не было снега, а и под днищем автомобиля. Если такой возможности нет, то перед тем, как запаркуете машину, накатайте себе колею.