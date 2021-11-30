Всего 540 тысяч гривен: самый ржавый Ferrari в мире выставлен на продажу в Великобритании

На eBay выставлен на продажу раритетный суперкар Ferrari 308 GT4 выпуска 1978 года. Цена автомобиля составляет всего-навсего 15 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщ dsает РБК-Украина Авто со ссылкой на ютюб-канал Number 27.

Классические Ferrari стоят дорого, порой доходя до нескольких миллионов долларов, но этот Ferrari 308 GT4 образца 1978 года продавец оценил всего в 15 тысяч фнктов стрелингов (немногим более 500 тысяч гривен). По первому же взляду на фото понятно, в чем подвох: кузов автомобиля полностью проржавел.

Спорткар был обнаружен в Великобритании несколько месяцев назад, а его ужасающее состояние объясняется ненадлежащим хранением. Коррозия "проела" в дверях огромные дыры и "обглодала" колесные арки, а передний капот и вовсе отсутствует. В салоне - потертый руль и порванная обивка.

Двигателя тоже нет - точнее, он продается отдельным лотом. Лучше всего сохранились колесные диски, но этого явно недостаточно, чтобы соблазниться покупкой этой машины. При этом пробег составляет немногим более 70 тысяч километров.

Впрочем, продавец уверен, что покупатель найдется. Самый ржавый Ferrari в мире адресован настоящим реставраторам-фанатам или тем, кто захочит сделать из автомобиля арт-объект, сохранив его в таком виде.

Отметим, что Ferrari 308 GT4 дебютировал в 1973 году. Это был первый дорожный автомобиль марки среднемоторной компоновки с двигателем V8. И первый - с дизайном ателье Bertone, а не Pininfarina.

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