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Всего 540 тысяч гривен: самый ржавый Ferrari в мире выставлен на продажу в Великобритании

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Вторник 30 ноября 2021 15:40
Всего 540 тысяч гривен: самый ржавый Ferrari в мире выставлен на продажу в Великобритании Ferrari 308 GT4 за 540 тысяч гривен (Фото: ebay.co.uk)
Автор: Вадим Добровольский

На eBay выставлен на продажу раритетный суперкар Ferrari 308 GT4 выпуска 1978 года. Цена автомобиля составляет всего-навсего 15 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщ dsает РБК-Украина Авто со ссылкой на ютюб-канал Number 27.

Классические Ferrari стоят дорого, порой доходя до нескольких миллионов долларов, но этот Ferrari 308 GT4 образца 1978 года продавец оценил всего в 15 тысяч фнктов стрелингов (немногим более 500 тысяч гривен). По первому же взляду на фото понятно, в чем подвох: кузов автомобиля полностью проржавел.

Всего 540 тысяч гривен: самый ржавый Ferrari в мире выставлен на продажу в Великобритании

Спорткар был обнаружен в Великобритании несколько месяцев назад, а его ужасающее состояние объясняется ненадлежащим хранением. Коррозия "проела" в дверях огромные дыры и "обглодала" колесные арки, а передний капот и вовсе отсутствует. В салоне - потертый руль и порванная обивка.

Двигателя тоже нет - точнее, он продается отдельным лотом. Лучше всего сохранились колесные диски, но этого явно недостаточно, чтобы соблазниться покупкой этой машины. При этом пробег составляет немногим более 70 тысяч километров.

Всего 540 тысяч гривен: самый ржавый Ferrari в мире выставлен на продажу в Великобритании

Впрочем, продавец уверен, что покупатель найдется. Самый ржавый Ferrari в мире адресован настоящим реставраторам-фанатам или тем, кто захочит сделать из автомобиля арт-объект, сохранив его в таком виде.

Отметим, что Ferrari 308 GT4 дебютировал в 1973 году. Это был первый дорожный автомобиль марки среднемоторной компоновки с двигателем V8. И первый - с дизайном ателье Bertone, а не Pininfarina.

Напомним, представлен обновленный кроссовер Skoda Karoq. Уже в базовой версии новинка получила виртуальную панель приборов.

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