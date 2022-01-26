Роскошные электромобили и небоскребы с квартирами за 4 млн долларов: куда катится Bentley

Компания Bentley огласила дату рыночного дебюта своего первого электрокара и попутно объявила о строительстве в Майами жилого небоскреба на 216 апартаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Производитель роскошных автомобилей Bentley официально подтвердил, что его первый серийный электромобиль отправится на конвейер завода в Великобритании в 2025 году. А через восемь лет в линейке марки вообще не останется моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Тотальная электрификация модельного ряда – ключевая часть принятого в 2020 году стратегического плана Beyond100, согласно которому бренд не только откажется от использования ДВС, но и добьется углеродной нейтральности. На эти цели в ближайшие 10 лет собираются потратить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 3 млрд евро).

Концепт электромобиля Bentley EXP 100 GT

Еще одной новостью от Bentley стало строительство роскошного многоквартирного небоскреба Bentley Building в Майами - Aston Martin уже не будет единственным автопроизводителем с модными резиденциями в этом престижном городе.

Жилой небоскреб является частью сотрудничества с застройщиком Dezer Development, в рамках которого к 2026 году в Санни-Айлс-Бич будут построены 216 роскошных апартаментов. Каждый из них будет иметь отдельный бассейн на балконе с видом на океан и стеклянные окна от пола до потолка. В галерее продаж Bentley также представлены ​​полностью оборудованная кухня с первоклассной бытовой техникой Gaggenau, театральный зал, лаунж-зона и бар.

Каждая квартира будет построена с учетом потребностей автолюбителей и включать в себя гараж на несколько машин и лифт, позволяющий подняться в свои апартаменты, не выходя из машины.

Стоимость такой квартиры составит 4,2 миллиона долларов, но с учетом дополнительных опций, вполне может удвоиться. К сожалению, в отличие от Aston Martin, к апартаментам Bentley не прилагается бесплатный автомобиль.

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