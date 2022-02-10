Электромобиль на 800 сил: DS показал самую мощную машину в своей истории

Французский люксовый бренд DS представил концепт E-Tense Performance. Электрический суперкар построен на шасси прототипа Формулы E.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Спортивное купе оснащено парой электродвигателей суммарной мощностью в 805 л.с. Более впечатляющим является максимальный крутящий момент, который составляет 8000 Нм. Тяговая батарея с углеродно-алюминиевым композитным корпусом расположилась в задней части кузова.
Французский автопроизволитель анонсировал, что машина способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 2 секунды. Интересно, что прототип – это не просто демонстрация дизайна будущих серийных моделей компании. Уже в феврале профессиональные гонщики и чемпионы Formula E Жан-Эрик Вернь и Антонио Феликс да Кошта сядут за руль DS E-Tense Performance, чтобы помочь настроить подвеску и рулевое управление для дорог общего пользования.
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