С электричеством в крови: 87-летний поклонник Ford из Испании агитирует за электромобили

Давний поклонник марки Ford, 87-летний Педро Гарсиа, одним из первых в Испании приобрел электрический спорткар Mustang Mach-E. И считает, что покупка сейчас авто с ДВС - огромная ошибка.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Самый первый электромобиль Ford, Mustang Mach-E, поначалу вызывал некоторое недоверие, но затем ситуация изменилась и спортивные электромобили с знаменитой эмблемой стали расхватывать как горячие пирожки. А тем временем Ford уже приготовил модель 2022 года - с более мощными батареями и увеличенным запасом хода.

Одним из первых, кто приобрел электрический Мустанг в Испании, стал 87-летний Педро Гарсиа – он уже прожил больше, чем существует модель Mustang, впервые представленная в 1964 году. Гарсия - давний фанат Ford и ему принадлежали многие авто марки: Sierra Cosworth, Kuga, пара Fiesta и не менее трех экземпляров Ford Focus.

И вот теперь, несмотря на приписываемый пожилым людям консерватизм, он выбрал электромобиль. С самого начала Педро впечатлило, что больше не нужно ездить на заправку: "Дома стоит настенный бокс, подключаю автомобиль на ночь, проснулся – он уже заряжен. Конец истории".

"Он великолепно освоил машину. Есть много молодых людей, которым это дается гораздо труднее", - отмечает местный дилер Ford Мигель Эстрела. При этом, Mustang Mach-E - явно не автомобиль для пенсионеров. Даже в начальной комплектации машина выдает 266 лошадиных сил, а в версии GT Performance Edition (480 л.с.) способна ускориться до "сотни" всего за 3,5 секунды.

"Я считаю, что покупать сегодня бензиновый автомобиль - огромная ошибка. Это настоящая жемчужина, с которой не могут сравниться автомобили прошлых лет", - говорит о своем электромобиле Гарсия.

Впрочем, испанец – не самый возрастной обладатель электрического Мустанга. Не так давно Ford вручил 101-летнему владельцу Model T из Великобритании новый электромобиль Mustang Mach-E. За свою жизнь британец владел более чем 20 автомобилями Ford.

Напомним, что австралийское подразделение компании Ford выплатит штраф более 3 миллионов долларов, чтобы уладить отношения с недовольными клиентами. Всему виной – ошибки в описании спорткара Mustang Mach 1.