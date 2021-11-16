Опередил Tesla: флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS показал рекордный запас хода

Агентство по охране окружающей среды США заявляет, что Mercedes-Benz EQS 450+ может проехать 563 км без подзарядки. Однако, испытания на дорогах общего пользования показывают, что электрическому седану под силу преодолеть 679 км.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Edmunds.
Испытания проходили близ Лос-Анджелеса. Тестируемый EQS 450+ в обоих случаях был оснащен стандартными 20-дюймовыми колесами, обутыми в шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5. Пилотам компании Edmunds в течение 12 часов удалось проехать на EQS 450+ 679 км, что на 115 км больше, чем заявлено автопроизводителем.
Полученные результаты превращают EQS 450+ в самый дальнобойный серийный электромобиль, опередив Tesla Model 3 Long Range и Tesla Model S Plaid.
Для сравнения, тест Edmunds проводится на городских дорогах и трассах в пропорции 60/40 до тех пор, пока батарея не разрядится почти полностью. Затем пройденные километры и оставшийся запас хода суммируются.
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