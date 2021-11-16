Випередив Tesla: флагманський електромобіль Mercedes-Benz EQS показав рекордний запас ходу

Агентство з охорони навколишнього середовища США заявляє, що Mercedes-Benz EQS 450+ може проїхати 563 км без підзарядки. Однак, випробування на дорогах загального користування показують, що електричному седану під силу подолати 679 км.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Edmunds.

Випробування проходили поблизу Лос-Анджелеса. Тестований EQS 450 + в обох випадках був оснащений стандартними 20-дюймовими колесами, взутими в шини Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5. Пілотам компанії Edmunds протягом 12 годин вдалося проїхати на EQS 450+ 679 км, що на 115 км більше, ніж заявлено автовиробником.

Отримані результати перетворюють EQS 450 + в самий далекобійний серійний електромобіль, випередивши Tesla Model 3 Long Range і Tesla Model S Plaid.

В Edmunds відзначають, що дані їх випробувань більш точні, ніж цифри, опубліковані агентством. Річ у тім, що результати держоргану отримані в результаті випробувань, проведених на динамометричному стенді. Потім загальна пройдену відстань було помножено на поправковий коефіцієнт, щоб точно показати запас ходу, на який можуть розраховувати водії.

Для порівняння, тест Edmunds проводиться на міських дорогах і трасах в пропорції 60/40 до тих пір, поки батарея не розрядиться майже повністю. Потім пройдені кілометри та залишився запас ходу підсумовуються.

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