Випередив Tesla: флагманський електромобіль Mercedes-Benz EQS показав рекордний запас ходу

Агентство з охорони навколишнього середовища США заявляє, що Mercedes-Benz EQS 450+ може проїхати 563 км без підзарядки. Однак, випробування на дорогах загального користування показують, що електричному седану під силу подолати 679 км.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Edmunds.
Випробування проходили поблизу Лос-Анджелеса. Тестований EQS 450 + в обох випадках був оснащений стандартними 20-дюймовими колесами, взутими в шини Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5. Пілотам компанії Edmunds протягом 12 годин вдалося проїхати на EQS 450+ 679 км, що на 115 км більше, ніж заявлено автовиробником.
Отримані результати перетворюють EQS 450 + в самий далекобійний серійний електромобіль, випередивши Tesla Model 3 Long Range і Tesla Model S Plaid.
Для порівняння, тест Edmunds проводиться на міських дорогах і трасах в пропорції 60/40 до тих пір, поки батарея не розрядиться майже повністю. Потім пройдені кілометри та залишився запас ходу підсумовуються.
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