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Опередил Tesla: флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS показал рекордный запас хода

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Вторник 16 ноября 2021 13:00
Опередил Tesla: флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS показал рекордный запас хода Фото: Mercedes-Benz EQS (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Агентство по охране окружающей среды США заявляет, что Mercedes-Benz EQS 450+ может проехать 563 км без подзарядки. Однако, испытания на дорогах общего пользования показывают, что электрическому седану под силу преодолеть 679 км.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Edmunds.

Испытания проходили близ Лос-Анджелеса. Тестируемый EQS 450+ в обоих случаях был оснащен стандартными 20-дюймовыми колесами, обутыми в шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5. Пилотам компании Edmunds в течение 12 часов удалось проехать на EQS 450+ 679 км, что на 115 км больше, чем заявлено автопроизводителем.

Полученные результаты превращают EQS 450+ в самый дальнобойный серийный электромобиль, опередив Tesla Model 3 Long Range и Tesla Model S Plaid.

Опередил Tesla: флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS показал рекордный запас ходаВ Edmunds отмечают, что данные их испытаний более точны, чем цифры, опубликованные агентством. Дело в том, что результаты госоргана получены в результате испытаний, проведенных на динамометрическом стенде. Затем общее пройденное расстояние было умножено на поправочный коэффициент, чтобы точно отразить запас хода, на который могут рассчитывать водители.

Для сравнения, тест Edmunds проводится на городских дорогах и трассах в пропорции 60/40 до тех пор, пока батарея не разрядится почти полностью. Затем пройденные километры и оставшийся запас хода суммируются.

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Также сообщалось, что автомобили Chevrolet лишились подогрева руля и сидений из-за нехватки полупроводников. В качестве компенсации за неудобства клиентам, заказавшим автомобили, американский концерн предложит скидку в 500 долларов.

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