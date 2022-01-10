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1000 км без подзарядки: электрический внедорожник с рекордным запасом хода поступил в продажу

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Понедельник 10 января 2022 13:59
1000 км без подзарядки: электрический внедорожник с рекордным запасом хода поступил в продажу Электрический внедорожник GAC Aion LX Plus (Фото: GAC)
Автор: Александр Мороз

Китайская компания GAC запустила на рынок полноприводный кроссовер GAC Aion LX Plus. Новинка отличается впечатляющим запасом хода без подзарядки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на GizmoChina.

На данный момент китайский бренд продает уже пять электрических внедорожников, последним из которых стал представленный в ноябре Aion LX Plus.

1000 км без подзарядки: электрический внедорожник с рекордным запасом хода поступил в продажу

Модель предложена в четырех комплектациях на выбор. В топ-версии Performance, оснащенной батареей емкостью 144,4 кВт*ч, электрический внедорожник способен проехать на одном заряде аккумуляторов 1008 километров – согласно устаревшему циклу NEDC, по современной методике WLTC это число будет существенно ниже.

Тем не менее автопроизводитель утверждает, что его внедорожник - самый дальнобойный серийный электромобиль в мире с рекордной плотностью энергии батареи 205 Вт*ч/кг.

1000 км без подзарядки: электрический внедорожник с рекордным запасом хода поступил в продажу

В движение GAC Aion LX Plus Performance приводится парой электромоторов суммарной мощностью в 734 лошадиные силы, что позволяет внедорожнику ускориться до "сотни" всего за 2,9 секунды.

Кроме того, система автономного вождения автомобиля включает в себя три лазерных дальномера RoboSense, а также в общей сложности 35 различных сенсоров.

1000 км без подзарядки: электрический внедорожник с рекордным запасом хода поступил в продажу

Прайс кроссовера-рекордсмена в Китае начинается с отметки в 459 600 юаней (около $72 тысячи). Конкуренцию новинке GAC составят электрические кроссоверы местных брендов NIO, XPeng, а также американских Tesla и Lucid.

Напомним, что Tesla Model S с новой инновационной батареей проехала 1200 км на одном заряде. Экспериментальный пробег показал, что вполне возможно создать экологически безопасные аккумуляторные батареи, обеспечивающими очень большой запас хода.

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