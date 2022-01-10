1000 км без підзарядки: електричний позашляховик із рекордним запасом ходу надійшов у продаж

Китайська компанія GAC запустила на ринок повнопривідний кросовер GAC Aion LX Plus. Новинка відрізняється вражаючим запасом ходу без підзарядки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на GizmoChina.

На даний момент китайський бренд продає вже п'ять електричних позашляховиків, останнім з яких став представлений в листопаді Aion LX Plus.

Модель запропонована в чотирьох комплектаціях на вибір. У топ-версії Performance, оснащеної батареєю ємністю 144,4 кВт*год, електричний позашляховик здатний проїхати на одному заряді акумуляторів 1008 кілометрів – згідно з застарілим циклом NEDC, за сучасною методикою WLTC це число буде істотно нижче.

Проте, автовиробник стверджує, що його позашляховик - самий далекобійний серійний електромобіль у світі з рекордною щільністю енергії батреї 205 Вт*год/кг.

У рух GAC Aion LX Plus Performance приводиться парою електромоторів сумарною потужністю в 734 кінські сили, що дозволяє позашляховику прискоритися до "сотні" всього за 2,9 секунди.

Крім того, система автономного водіння автомобіля має три лазерних далекомірів RoboSense, а також в цілому 35 різних сенсорів.

Прайс кросовера-рекордсмена в Китаї починається з позначки в 459 600 юанів (близько $72 тисячі). Конкуренцію новинці GAC складуть електричні кросовери місцевих брендів NIO, XPeng, а також американських Tesla і Lucid.

Нагадаємо, що Tesla Model S з новою інноваційною батареєю проїхала 1200 км на одному заряді. Експериментальний Пробіг показав, що цілком можливо створити екологічно безпечні акумуляторні батареї, що забезпечують дуже великий запас ходу.