Электрический концепт WayRay Holograktor открывает двери в дополненную 3D-реальность

Представлен концепт такси WayRay Holograktor, в котором сна стекло проецируется объемное 3D-изображение. Собственно, вокруг этой технологии и построен сам электромобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarAndDriver.

Создателем прототипа Holograktor является швейцарская частная компания WayRay. Дизайн хэтчбека гольф-класса с габаритами 4416х2023х1582 мм разработал дизайнер Саша Селипанов, работавший в компаниях Bugatti, Genesis и Koenigsegg.

Характеристики электрической силовой установки пока не названы, известен лишь запас хода на одной зарядке (600 км), максимальная скорость (200 км/ч) и время разгона до 100 км/ч (3,9 с).

Несмотря на двухметровую ширину автомобиля, в салоне три посадочных места, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Система дополненной реальности включает в себя компактный проектор со множеством микрозеркал, которые и формируют трекхмерную картинку на многослойном стекле.

При этом, все оборудование спрятано в небольшом ящике на крыше, который назвали "Креветкой" – именно в нем находятся сенсоры и голографические системы для пассажиров. Для управления дополненной реальностью каждое кресло оснащено двумя джойстиками.

"Рулить" Голотрактором можно как вручную, так там и дистанционно с помощью мобильной связи 5G. Автопилота у машины пока не нет.

Планируется через четыре года выпустить Holograktor на дороги общего пользования. Вполне реальный срок, ведь по словам WayRay, инвесторами компании являются такие крупные автопроизводители как Porsche и Hyundai, а также гигант электронной коммерции Alibaba.

Напомним, что Volvo инвестирует в стартап в области оптики и обработки изображений Spectralics. Молодая компания занимается созданием нового типа тонкой оптической пленки, которая позволяет проецировать на стекло любое изображение.