"Стиралка" и огромный дисплей в кабине: Geely готовит электрогрузовик в конкуренты Tesla Semi

Отделение Yuancheng Automobile китайского автогиганта Geely разработало экологически чистый грузовик, который во многом выглядит предпочтительнее тягача Tesla Semi.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MyDrivers.

Грузовик, получивший экспортное имя Homtruck отличается футуристическим дизайном экстерьера с клиновидной кабиной, электронными зеркалами заднего вида и обтекаемыми формами, обеспечивающими коэффициент лобового сопротивления 0,35.

В салоне установлено рулевое колесо, напоминающее штурвалы машин Формулы-1 и растянувшийся во всю ширину передней панели огромный дисплей. В задней части оборудован настоящий жилой отсек с большой кроватью, кухонной зоной с холодильником, а также санузлом с душем и туалетом. Есть даже стиральная машина!

Но главной особенностью китайского грузовика являются силовые установки. Их предлагается сразу три: гибридная, полностью электрическая и метанольная. Последняя, как утверждают разработчики, не только экологичнее бензиновых и дизельных агрегатов, но и позволяет сэкономить от 18 до 22 процентов в год на топливе.

Производиться Homtruck будет коммерческим суббрендом Geely, именуемым Farizon Auto. Предзаказы на футуристический грузовик уже принимаются, на конвейер модель отправится в 2023 году. Если Tesla будет и дальше медлить с серийным выпуском тягача Semi, то может и опоздать.

Напомним, что в Китае стартовало производство электромобиля Zeekr 001. Это новый премиальный суббренд Geely, созданный для выпуска премиальных электромобилей, способных конкурировать с Tesla.